Ankara'da ilginç yemek

Türkiye, Anayasa Mahkemesi'nin türban kararı ve AKP hakkında açılan kapatma davasına kilitlenmişken, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaptığı 367 açıklamasıyla dikkat çeken, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ilginç bir yemekte buluştu.

Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu'nun evinde gerçekleşen buluşmaya, Ankara Üniversitesi Rektörü Nusret Aras, Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Tunçalp Özgen, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de eşlik etti.

Radikal Gazetesi'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi’ne taşınan ve ilk cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşememesine neden olan “Oturumu açmak için 367 milletvekili gerek” görüşünün sahibi Kanadoğlu en son, "AKP’nin kapatılması halinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bağımsız milletvekili olarak yeniden Başbakanlık koltuğuna oturabileceğini" söylemişti.

KANADOĞLU: “BU BİR AİLE YEMEĞİ”

Kanadoğlu, yemeğin bir aile yemeği olduğunu söyledi. Kanadoğlu, söz konusu yemeğin speküle edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da yaptığı açıklamada, “Sayın Loğoğlu’nun Sayın 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer onuruna verdiği bir yemekti. Sadece aile arasında bir yemek oldu. Hiçbir siyasi, politik bir konuşma olmadı. Maçlardan, milli takımdan ve Euro 2008’den bahsettik” dedi.