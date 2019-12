Ankara’da iki resepsiyon birden

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Merkez Orduevi’nde bir 29 Ekim resepsiyonu veriyor ve bu resepsiyona tüm komutanlar ve Ankara Garnizonu’na bağlı subay ve astsubaylar davet ediliyor.Cumhurbaşkanlığı’ndaki resepsiyon sürerken Merkez Orduevi’ndeki resepsiyonla ilgili kulislere şu bilgiler düşüyor:-Komutanların eşleriyle katıldığı resepsiyonda ayrıca gaziler de vardı.Orkestra eşliğinde dansların yapıldığı gazilerin katıldığı resepsiyon saat 21.30’a kadar devam etti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Çankaya Köşkü'nde iki bölüm halinde verdiği resepsiyonun ikinci bölümüne davetliler eşli olarak çağrıldı.Çankaya Köşkü’ndeki resepsiyondan ilginç detaylar:Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, davetlileri Köşk'ün Büyük Resepsiyon Salonu'nun girişinde karşıladı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın resepsiyona katılmaması ile ilgili olarak "Kendi bileceği iş, herkesin kendi meselesi" dedi.Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, terörle ilgili bir soru üzerine, konunun toplantılarda değerlendirildiğini, herkesin, her şeyi bildiğini belirterek, “Bu konuda yeniden mobilize olmak lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, terör konusunda herkesin sağduyulu olması gerektiğini de ifade etti. Terörle ilgili bir zirve toplamayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise Gül, “Biz, zaten Milli Güvenlik Kurulu'nda bunları konuşuyoruz” yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Gül, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani ile görüşmeler ve ilişkiler konusundaki bir soru üzerine de bölgesel yönetimin Irak'ın bütünlüğü içinde, anayasal yapıda yeri olduğunu söyledi.Küresel mali kriz konusunda da panik yapmamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, “Dikkatli olmak, ciddiye almak lazım. Merkez Bankası gayet dikkatli” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Gül, “Ermenistan konusunda önümüzdeki günlerde, sınırın açılması da dahil olmak üzere, somut adımlar bekleyip beklemediğinin” sorulması üzerine, şunları söyledi:“Bu işe yapıcı bir şekilde bakmak, desteklemek lazım. Kafkaslarda her şey değişti. Herkes kendine yeniden bir çeki düzen veriyor. O ziyarette de benim ortaya koyduğum şey, yeni bir iklim oluşturmak. Yeni iklim oluşunca problemler neyse, bizim var, onların var, bunları o iklim yok edecek. Yapacağımız şey bu. Bunu herkesin desteklemesi lazım. Ben umutluyum, iyi gelişmeler olacağını tahmin ediyorum.”Gül'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çankaya Köşkü’nde verdiği eşli resepsiyona TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan’ın yanı sıra Devlet Bakanları Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Mehmet Aydın, Ali Babacan, Nimet Çubukçu da eşleriyle birlikte geldi.Resepsiyona iş adamları, sporcular, sanatçılar, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve çok az sayıda siyasi katıldı. Eşli davet edilen konukları Gül ve eşi Hayrünnisa Gül karşıladı. Davetliler ağırlıklı olarak eşsiz katılmayı tercih ederken, gözler türbanlı eşleri aradı.Çankaya Köşkü’nde verilen ikinci resepsiyona toplam 14 türbanlı konuk katılırken, bunlardan Devlet Bakanları Cemil Çiçek ve Ali Babacan eşleri ile gelmeyi tercih ederken, AKP’li TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Soner Aksoy ve TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl de eşleriyle resepsiyona katılanlar arasındaydı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde iki bölüm olarak verdiği resepsiyona TBMM Başkanı Köksal Toptan eşi Saime Toptan, Devlet Bakanları Cemil Çiçek, Mehmet Aydın, Beşir Atalay, Nimet Çubukçu, Ali Babacan, Hilmi Güler ve eşleri, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ATO Başkanı Sinan Aygün, sanatçılar Sibel Can, Zara, ATV’de yayınlanan “Elveda Rumeli” dizisinin başrol oyuncularından Erdal Özyağcılar, Süheyl-Behsat Uygur kardeşler, Kenan Işık, sporcular, iş adamları, köşe yazarları, medya kuruluşlarının temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.Bu yıl gönderilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu davetiyelerinde geçen senekinden farklı olarak, “smokin ya da koyu renk elbise” kıyafet koşulu getirildi. İngiltere Kraliçesi onuruna Çankaya Köşkü’nde verilen davette smokin giyen Gül, dün akşam da Çankaya’da ikinci kez smokin giydi. Gül’ün Helsinki’de onuruna verilen bir akşam yemeğinde de smokin giydiği belirtildi.Resepsiyona katılan ve yaşları 10-12 olan davetliler arasında satrançta Dünya üçüncüsü olan Batuhan Daştan ile yine satrançta Avrupa şampiyonu Emircan Ali Baran Abdullah Gül ve Hayrünisa Gül’ün en çok ilgi gösterdiği konuklar arasında yer aldı. Abdullah Gül ile Hayrünisa Gül ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren satranç şampiyonlarını basına Cumhurbaşkanı Gül tanıttı.Lacivert ceket ve uzun etek giyen, Hayrünnisa Gül’ün, zümrüt kolyesi dikkat çekti. Davetliler Bayan Gül’ün kilo verdiğini söylerken, Bayan Gül ise Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan’la kısa bir süre sohbet etti ve kilo verdiğini söyledi.