Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Başkent'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Ankara’nın Sincan-Temelli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Temelli’den Sincan istikametine giden D.G. idaresindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarlarına savruldu. Yol üzerinden geçen vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarak, durumu ilgili yerlere bildirdi.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldılar

Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Jandarma ve polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri sağa sola savrulan yaralılara müdahale etti. İtfaiye erleri de araçta sıkışan şahısların çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. Ekipler 34 SY 5259 plakalı otomobildeki ağır yaralanan Z.K., K.T. ve Ö.D.’yi en yakın hastanelere kaldırılırken, itfaiye erleri de araçların içinde sıkışan 06 AN 3872 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K.’i çıkardı.

3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası, cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan otomobilleri çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.