Ankara'da hırsız ve polis çatışması: 3 polis yaralı

Ankara'da meydana gelen hırsız ve polis çatışmasında girdikleri evden çaldıkları 2 adet ruhsatlı silahla ateş eden hırsız zanlısı 3 kişi, 3 polis memurunu ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir daireye giren hırsız zanlıları 3 kişi, o sırada uyanan ev sahibi ile boğuşmaya başladı.Ev sahibinin ruhsatlı 2 silahını da çalan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına ateş etmeye başladı. Olayda 3 polis memuru omzundan ve karnından silahla vurularak yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polislerin omzundan ve karnından yaralandıkları, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çocuk yaştaki bir hırsız zanlısı yaralı olarak yakalanırken, kimlikleri tespit edilen ve benzer suçtan sabıkaları olduğu belirlenen 2 zanlı ise aranıyor. Hırsızların eve balkondan girdikleri, evdeki 2 cep telefonu ve 90 lira para ile 2 adet ruhsatlı silahı çaldıkları belirlendi.