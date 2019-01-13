Ankara'da hırsız polis kovalamacası kazayla bitti: 6 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da polis ekiplerinin \"dur\" ihtarına aldırış etmeyen araçtaki şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bulvara ters yönden giren aracın bekçi ekiplerine ve yön levhasına çarpması sonucu 1 polis, 2 gece bekçisi ve 3 zanlı yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Dışkapı yönünde ilerleyen 48 VA 037 plakalı kamyonetin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye \"dur\" ihtarında bulundu. Polislerin çağrısına aldırış etmeyen araçtaki 3 şüpheli Çankırı Caddesi üzerinden Keçiören istikametinde kaçmaya başladı. Fatih Caddesi\'ne ve Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı\'na Havalalanı yönünde ters yönden giren araçla polis ekipleri arasında dakikalar süren kovalamaca yaşandı. Kavacık Kavşağına kadar kaçan kamyonet, burada önünü kesen bekçi ekiplerine ve yön levhasına çarptı. Takibi sürdüren polis ekipleri de kamyonete arkadan çarptı. Kaza nedeniyle 1 polis, 2 bekçi ve araçtaki Halil İbrahim E., İlhan G. ile Musa Y. yaralandı.

Kazanın ardından araçtan inen zanlılar, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacayı bırakmayan polis ekipleri, 3 kişiyi de yakalayarak ekip otosuna aldı. Çağrı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şüphelilerin ve emniyet görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahısları tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastanelere götürdü. Şüphelilerin kaçtığı aracın gece saatlerinde Cebeci\'den düz kontak yapılarak çalındığı öğrenildi.

Refüje çarpıp alev alan aracın sürücüsü yaralandı

Yenimahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi\'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen bir diğer trafik kazasında da 1 kişi yaralandı. Anadolu Bulvarı üzerinden Söğütözü yönünde ilerleyen Yunus Emre G.\'nin (24) kullandığı 06 AC 2829 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı varyantı önünde kontrolden çıkarak önce metal bariyerlere ardından da refüje çaptı. Kazanın ardından aracın motoru alev alırken, sürücü yaralandı. Kazayı görerek duran diğer araç sürücüleri, Yunus Emre G.\'yi güvenli yere aldıktan sonra ilgili yerlere ihbarda bulundu. Aracın motorundan çıkan alevler, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Kısa süre sonra noktaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsın ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yunus Emre G\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç trafiğine kapalı kaldı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerlerinden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahaleleri

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay

HABER-KAMERA: Caner ÜNVER/ANKARA-DHA