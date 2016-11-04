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Politika

Ankara'da HDP'li vekillerin gözaltına alınması protestosuna polis müdahalesi

Polis biber gazı ve gazlı mermi ile müdahale etti

04 Kasım 2016 17:29

HDP’lilere gözaltıları protesto etmek için Ankara Yüksel Caddesi ve İstanbul Esenyurt Meydanı’nda toplanan gruba polis müdahale etti.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in habeirne göre, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), son dönemde belediye başkanlarının yerine kayyım atanması, gazete, dergi ve televizyonların kapatılması ve son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP’li 12 milletvekilinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Ankara Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.

Saat 13.00'de Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli önünde toplanan ve aralarında DİSK Başkanı Kani Beko başta olmak üzere çok sayıda STK'nin temsilci ve yöneticilerinin olduğu grubu polis, biber gazıyla  dağıtmaya çalıştı.  Ankara Valiliğinin 17 Ekim tarihli kararıyla 30 Kasım'a kadar şehirde her türlü gösteri, yürüyüş, basın açıklaması yasaklanmıştı.

İstanbul Esenyurt'ta da müdahale

HDP’lilere gözaltıları protesto etmek için Esenyurt Meydanı’nda toplanan gruba polis müdahale etti. Yaklaşık 100 kişilik grup, öğle saatlerinde Esenyurt Meydanı’nda toplandı. Gözaltıları protesto eden gruba polis biber gazı ve gazlı mermi ile müdahale etti. Polisin müdahalesi üzerine gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Polis ile grup üyeleri arasında kovalamaca yaşandı.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven, Sedat Şenoğlu, Eyüp Karatekin ve Olcay Çelik'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından ESP MYK üyesi Sedat Şenoğlu ve ESP PM üyesi Eyüp Karatekin serbest bırakıldı.

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HDPAnkara Yüksel Caddesiİstanbul Esenyurt MeydanıKamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

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