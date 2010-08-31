-ANKARA'DA ''HAYIR'' MİTİNGİ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Çeşitli siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca, 4 Eylülde Kolej Meydanı'nda ''Eşit, özgür bir ülke için 12 Eylül Anayasası'na da AKP Anayasası'na da hayır'' mitingi düzenlenecek. ÖDP, EMEP, TKP Ankara il örgütleri, Halkevleri, KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Türk-İş Ankara Şubeleri, TMMOB Ankara İKK, Alevi Bektaşi Federasyonu, ODTÜ Mezunları Derneği, Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketiciyi Koruma Derneği Ankara Şube'nin temsilcilerinin katılımıyla Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenlendi. Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Fikret Aslan, Anayasa değişiklik paketinin özünün ''12 Eylül düzeninin yenilenerek sürmesini sağlamak'' olduğunu savundu. AnayaSA değişikliğinin 12 Eylül'ün getirdiği grev yasaklarını koruduğunu, kamu çalışanlarına grev hakkı tanımadığını öne süren Aslan, değişiklikler ile ''patron yanlısı ve hükümet yandaşı'' sendikaların önünün tamamen açılmak istendiği iddia etti. Aslan, şunları kaydetti: ''12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişiklik paketine 'hayır' demek, hem 12 Eylül Anayasası'na hem AKP Anayasası'na ve 8 yıllık AKP iktidarının uygulamalarına 'hayır' demektir. Eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi esas alan yeni bir Anayasa ihtiyaçtır. Kuşkusuz bu Anayasa emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin ürünü olacaktır. Bizler böyle bir Anayasa ve fiili kazanımlar için mücadele edeceğiz. Ankara'da saat 15.00'te Toros Sokak'ta buluşup, Kolej Meydanı'nda miting gerçekleştireceğiz. Miting hazırlıkları ve referandum çalışmaları çerçevesinde iş yerlerinde işçilere, memurlara; semtlerde, pazarlarda emekçi halka neden 'hayır' dediğimizi anlatacağız. Herkesi 4 Eylül'de mitinge katılmaya, 12 Eylül'de 'hayır' demeye çağırıyoruz.''