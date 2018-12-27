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Ankara'da havuzlar dondu, yollar buz pistine döndü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu

27 Aralık 2018 16:21

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.
Başkent\'te yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler buz kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Soğuk hava ile birlikte parklardaki süs havuzları da dondu. Kuğulu Park ve Abdi İpekçi Parkı\'nda bulunan havuzlar buz tabakasıyla kaplandı.
EYMİR GÖLÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı ile birlikte Gölbaşı\'nda bulunan Eymir Gölü\'nde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Gölün çevresindeki yeşil örtü, kar yağışı ardından beyaza büründü. Göl ile birleşen beyaz örtü büyüleyici bir manzara oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

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