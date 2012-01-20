-Ankara'da hava kirliliği TBMM (A.A) - 20.01.2012 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Ankara'da PM10 partikülleri açısından Demetevler istasyonunda bir kez, Sıhhiye İstasyonunda da 3 kez 1. uyarı eşiğinin aşıldığını bildirdi. Bayraktar, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın ''Ankara hava kirliliği''ne ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Ankara'da PM10 partikülleri açısından sadece Demetevler istasyonunda bir kez, Sıhhiye İstasyonunda da 3 kez 1. uyarı eşiğinin aşıldığını bildiren Bayraktar, Ankara Valiliğine gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması için talimat verildiğini ifade etti. Genel olarak ısınmadan, motorlu taşıtlardan ve sanayi sektöründen kaynaklanan hava kirliliğinin ulusal ölçekte azaltılabilmesi için alınacak önlemler arasında katı yakıt kriterlerinin belirlenmesi, akaryakıt kalitesi ve araç standartlarının iyileştirilmesi, doğalgaz altyapısının yaygılaştırılması gibi tedbirler geldiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: ''PM10; havada bulunan katı partikülleri ve sıvı damlacıklarını ifade ediyor. Bu partiküllerin tek tip kimyasal bileşimi yoktur. İnsan faaliyetleri sonucu ve doğal kaynaklardan doğrudan atmosfere karışır. Bu kirleticinin boyutu ve kimyasal özellikleri, zamana, mekana, atmosfer kimyasına, hava koşullarına ve verildiği kaynağa göre değişebilmektedir. Dış ortam havasında ölçülen bu kirletici içerisinde ağır metal analizlerinin yapılması sonucunda kimyasal özellikleri ve boyutu hakkında fikir sahibi olunmaktadır. Bakanlıkça ülke genelinde 2014 yılına kadar kurulacak toplam 8 temiz hava merkezinde mevcut istasyonlarda yer alan kirleticiler dışındaki parametrelerin özellikle de PM10 içindeki ağır metal analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Marmara bölgesinde kurulu bulunan temiz hava merkezinde tüm bu çalışmaların yapılması yönündeki teknik ve donanım desteği tamamlanma safhasındadır.''