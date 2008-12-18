Ankara'da hava kirliliği ölüm sınırını aştı

Ankara Sıhhiye’de duman kirliliği ölüm sınırını aştı. 150 ile 300 miligram/metreküp arası olması gereken değerler 5070 mikrogram/metreküpe ulaştı. Uzmanlar bu değerin ölüm sınırının 2.5 katı olduğunu belirtti.



Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hava kalitesini izleme istasyonları web sitesine göre, 18 Aralık 2008 tarih ve saat 11.40 itibariyle Ankara Sıhhiye’de durum çok kötü. Verilere göre, Ankara Sıhhiye’deki duman kirliliği 5070 mikrogram/metreküpe ulaştı. Ankara Bahçelievler’de ise değerler 900 mikrogram/metreküp oldu. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre normal sınırların 150 ile 300 miligram/metreküp arasında değiştiğini, 1000 mikrogram/metreküpün ise alarm durumu olduğunu belirttiler. Yine aynı bölgelerde azotoksit kirliliğinin de Dünya Sağlık Örgütü limitlerini aştığı belirlendi.



Ölüm sınırının 2.5 katı



Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, bu değerlerin ölüm sınırının 2.5 katı, Dünya Sağlık Örgütünün izin verdiği sınırların ise 10 katı olduğunu söyleyerek, özellikle azotoksit kirliliğinin ciğerlerde yanmaya neden olacağını belirtti.

Bu durumda özellikle bebeklerin, yaşlıların, solunum sistemi hastalığı, kalp damar sistemi hastalığı olanların hastalıklarının ağırlaşacağını belirten Prof. Dr. Akdur, “Bu tip hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı. Bu hastaların gerekmedikçe sokağa çıkmamaları gerekir” dedi. Akdur, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın derhal önlem almaları gerektiğini ifade ederek “Sanayide, trafikte ve ev ısıtmasında sınırlamaya gidilmelidir” diye konuştu.

