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Yaşam

Ankara'da halk otobüsleri 8 martta çalışmıyor

Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı, kent içi ulaşım ücretlerinin mahkeme kararıyla düşürülmesine ilişkin konuştu.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Mustafa Ali Şişman, kent içi ulaşım ücretlerinin mahkeme kararıyla düşürülmesine ilişkin 7 Mart Pazar günü toplantı yapacaklarını belirterek, ''Pazartesi yüzde 90 çalışmayabiliriz. Bu durumda çalışırsak günlük 340-350 TL zararımız olacak'' dedi.

Şişman, çok sayıda halk otobüsü esnafının katılımıyla İskitler Tesviyeci Caddesinde yaptığı açıklamada, mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması amacıyla dava açtıklarını söyledi.

Esnafın bu şekilde çalışamayacağını belirten Şişman, şöyle konuştu:

''Pazar günü toplantı yapılacak. Pazartesi yüzde 90 çalışmayabiliriz. Bu durumda çalışırsak günlük 340-350 TL zararımız olacak. Bu şekilde çalışmamızın bir anlamı yok. 2003'ten sonra bütün masraflarımızda artışlar yaşandı. Bunu telafi etmemiz mümkün değil. Esnaf zaten trafik cezalarından bunalmış durumda.''

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani de ''Bu karara yürütmeyi durdurma alamazsak biz de kontak kapatma eylemine katılırız'' diye konuştu.

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