Ankara'da gözaltına alınan sendika.org editörü için protesto

Ankara'da, Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan'ın 'referandum sonucunu gayrimeşru göstermek' suçlamasıyla gözaltına alınması protesto edilirken, 'Sokaklardan vazgeçmeyeceğiz" denildi. Ayrıca, Demirhan'ın açlık grevine başladığı öğrenildi.

Sputnik’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan'ın 'referandum sonucunu gayrımeşru göstermek' suçlamasıyla gözaltına alınması Ankara'da protesto edildi.

​Kızılay Yüksel Caddesi'nde düzenlenen protesto gösterisine CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan ile HDP Milletvekili de katıldı.

Suçlama: Oylama sonucunu gayrimeşru göstermek!

​Demirhan, Sendika.org'a yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda "Yapılan oylama sonucunu gayrimeşru göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, sosyal medya yoluyla eylem çağrısında bulunmak ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Referandum hükümsüzdür"

Protesto gösterisinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, "Ülkemize bir deli gömleği giydirilmek istendi. Halk da bu dayatmayı net bir şekilde reddetti. Ama kampanyanın başından itibaren sürdürülen hukuksuzluklar oylamanın olduğu gün ve sonrasında devam etti. Sonuçta gördük ki ortaya çıkan 'hayır' iradesi net bir şekilde gasp edildi. Bir sandıkta çıkan oyların tamamı 'evet', tamamı da mühürsüz. Bu halde bu referandum hükümsüzdür. Bu hükümsüzlüğü söyleyen insanların tekrar bu iradeye sahip çıkmasını istemiyorlar. 'Hayır' sesini susturdukları gibi bu sesi çıkaran yüreklere kurşun dökmek istiyorlar" dedi.

"İrademizden vazgeçmeyeceğiz"

İki gün önce Halkevleri Batıkent Şubesi'ne bir saldırı olduğunu, saldırı sonrası saldırıya uğrayan gençlerin gözaltına alındığını kaydeden Yılmaz, "Bunun da takipçisiyiz. Yapılmak istenen şey açıktır, 'gaspedilen iradenin arkasında durmayın' mesajı veriyorlar. Oysa ki bırakmayacağız. Sokaklara sahip çıkmak, bu iradeye sahip çıkmaktır. Bugün buraya gelmek çok değerlidir. Sokaklardan vazgeçmeyeceğiz, irademizden vazgeçmeyeceğiz. Hak teslim edilinceye kadar, gerçek hakim oluncaya kadar bu çabamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Susturmaya çalışıyorlar"

Yılmaz'ın ardından konuşan HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş da özgür basına yönelik bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını ifade ederek "Bu coğrafyadaki insanların yarısı sürdürülen politikaların yanlış olduğunu, bu politikalarla bu biçimde bir siyasetin yürütülemeyeceğini ifade ettiler. Tutuklanan gazeteciler, aydın kesimlere yönelik saldırılar teşhir olmuş durumda. Referandumdaki 'hayır' oyu sadece başkanlık sistemine karşı değil hem basın hem emek alanındaki tüm hak gasplarına karşı bir 'hayır'dı. Şimdi onu susturmaya çalışıyorlar" dedi.

"Arkadaşlarımız gazetecidir"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Yöneticisi Cem Gurbetoğlu da hükümetin tutuklu gazetecilerle ilgili yaptığı "Onlar gazeteci değil" açıklamalarına tepki göstererek "Arkadaşlarımız gazetecidir, biz de buradan hükümete çağrıda bulunuyoruz, onların gazeteci olmadığını kanıtlayın. Aksi ispatlanana kadar onlar gazetecidir" dedi.

Sendika.org yayın kurulu üyesi ve KHK ile görevine son verilen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Funda Başaran da "Sendika.org Türkiye'de emekten, barıştan yana olan tüm muhalefetin sesidir. 13 yıl önce kurulan Sendika.org hepimizin çocuğudur. Sendika.org'a bundan sonra daha çok ihtiyaç var, çünkü 'hayır'ın sesini yükseltmek zorundayız. 'Hayır'ın sesi basitçe bir referandum sonucu değil aslında. 'Hayır'ın sesi barışın, hak ve özgürlüklerin, emeğin sesidir" diye konuştu.

Sendika.org avukatlarından Sercan Aran ise gözaltında bulunan Ali Ergin Demirhan'ın açlık grevine başladığını, kendisine götürdükleri şekerin Demirhan'a verilmediğini ve polisin sadece su verdiğini aktardı.