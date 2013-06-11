Ankara'da Gezi direnişine yine polis müdahalesi

Ankara'da Gazi Mahallesi'nde yüzü maskeli kalabalık bir grubun Taksim Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için korsan gösteri düzenledi. Korsan gösteri düzenleyen kalabalık grup İsmet Paşa Caddesi üzerinde barikat kurarak ateş yaktı. Cadde üzerinde ateş yakan grup slogan atarak sapanla polise taş, misket ve havaiyi fişek attı.

Polis taş, misket ve havaiyi fişek atan göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemciler ara sokaklara dağılırken eylemcilerin çevreye zarar vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda çevre esnafın da maddi zarar gördüğü gözlendi. Gazi Mahallesi'nde olaylar devam ediyor.