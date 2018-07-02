Ankara'da fırında yangın: 1 işçi ölü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'nın Keçiören ilçesindeki fırında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, işçi Abdullah Bektaş yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında, Ayvalı Mahallesi Ayvalı Caddesi\'ndeki fırında çıktı. Fırından henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra içeri giren itfaiye ekipleri, işçi Abdullah Bektaş\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Bektaş\'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.



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