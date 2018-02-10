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Ankara'da eylem hazırlığındaki 17 IŞİD'li yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu belirtildi

10 Şubat 2018 19:53

Ankara'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD mensubu 17 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. 17 kişinin de yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü IŞİD mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 IŞİD'lı terörist gözaltına alındı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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