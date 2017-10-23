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Ankara'da ev baskınıyla gözaltına alınan gazetecilerin hepsi serbest

Haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı

23 Ekim 2017 16:32

Ankara’da ev baskınlarıyla gözaltına alınan gazetecilerden ikisinin daha serbest bırakılmasıyla gözaltında hiçbir gazeteci kalmadı.

Ankara’da cuma günü (20 Ekim) yapılan ev baskınlarında, Jin News editörü Sibel Yükler, Jin News muhabirleri Duygu Erol ile Habibe Eren ve Mezopotamya Ajans muhabirleri Diren Yurtsever ve Selman Güzelyüz gözaltına alınmıştı.  Gözaltına alınan gazetecilerden cumartesi (21 Ekim) emniyet ifadeleri alınan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Selman Güzelyüz ve Diren Yurtsever ile Jin News editörü Sibel Yükler serbest bırakılmıştı. Bugün de (23 Ekim) gözaltına alınan gazetecilerden ikisinin daha serbest bırakılmasıyla gözaltında  gazeteci kalmadı.

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Cum günü saatlerinde Mezopotamya Ajansı ve Jin News muhabirlerinin evlerine haklarında ‘ihbar’ olduğu iddiasıyla baskın yapılmıştı.

Jin News muhabirleri Duygu Erol ve Habibe Eren bugün (23 Ekim) savcılığa sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Eren ve Erol serbest bırakıldı. Erol’a adli kontrol şartı getirildi.

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