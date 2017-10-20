Ankara'da ev baskını; 5 gazeteci gözaltına alındı

Ankara’da yapılan ev baskınlarında, Jin News editörü Sibel Yükler, Jin News muhabirleri Duygu Erol ile Habibe Eren ve Mezopotamya Ajans muhabirleri Diren Yurtsever ve Selman Güzelyüz gözaltına alındı.

bianet'te yer alan habere göre, Ankara’da yapılan ev baskınlarıyla 5 gazeteci gözaltına alındı. Jin News, ev baskınlarında gazetecilere “hakkınızda ihbar var” denildiğini belirtti.

Jin News editörü Sibel Yükler, Jin News muhabirleri Duygu Erol ile Habibe Eren ve Mezopotamya Ajans muhabirleri Diren Yurtsever ve Selman Güzelyüz’ün gözaltında olduğu öğrenildi.

Evlerinde arama yapılan gazeteciler sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyeti'ne götürüldü. Jin News ve Mezopotamya Ajans, eylül ayında yayına başlamıştı.