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Yaşam

Ankara'da erkek çocukları pazarlayan çete!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iddiaya göre, ilçede esnaflık yapan 7 kişi, iki erkek çocuğunu 30 esnafa pazarladı!

07 Ekim 2009 03:00

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iddiaya göre, ilçede esnaflık yapan 7 kişi, iki erkek çocuğunu 30 esnafa pazarladı!

Çubuk’ta iki erkek çocuğa kurulan iğrenç tuzak dün bozuldu. Uyuşturucuya alıştırdıkları 2 erkek çocuğuna para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı. Operasyonda çocuklarla ilişkiye girdikleri tespit edilen çoğu esnaf 30 kişi de gözaltına alındı.

Şantaj yapmışlar

İl Jandarma Komutanlığı,16 yaşındaki  A.A. ve 17 yaşındaki Y.Ş. isimli erkek çocuklarına fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Psikolog eşliğinde bilgilerine başvurulan A.A. ve Y.Ş’nin açıklamaları, kurulan tuzağı, çocukların yaşadıklarını ortaya çıkardı.

İlçede esnaflık yaptığı öğrenilen 7 kişinin çocukları uygunsuz vaziyette kameraya çektiği ve şantaj yaparak ilişkiye zorladıkları belirlendi. 2 çocuğu uyuşturucuya da alıştıran şebekenin, çocuklara ilişki karşılığı 20-30 TL para verdiği tespit edildi.

Liderleri 65 yaşında

7 kişinin liderinin 65 yaşındaki H.H. olduğu bildirildi. Esnaf olduğu öğrenilen H.H.’nin, ilçedeki bir kahvehanede oturarak temas kurduğu kişilere çocukları para karşılığı pazarladığı iddia edildi. Çocuklarla ilişkiye girenlerin ilçede esnaflık yaptığı, hayvancılıkla uğraştığı ya da inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişi hakkında, cinsel istismar, yer temin etme ve fuhuşa aracılık etme suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

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