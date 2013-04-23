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Yaşam

Ankara'da Erdal Eren anması

12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren'in posteri, başkentin merkezi Kızılay'da bir üstgeçidin merdivenlerine yapıştırıldı

23 Nisan 2013 19:32

12 Eylül darbesini takiben 18 yaşından küçük olmasına rağmen asılarak idam edilen Erdal Eren dün Ankara'da sıradışı bir yöntemle anıldı.

12 Eylül sonrası gerçekleşen idamların sembol ismi haline gelen Erdal Eren’in posteri, başkentin merkezi Kızılay’da bir üstgeçidin merdivenlerine yapıştırıldı. 17 yaşında olmasına rağmen, mahkeme kararıyla "18 yaşından büyük olduğuna hükmedilerek 13 Aralık 1980'de asılarak öldürülen Erdal Eren'in, hukuken 'çocuk' olduğu bir yaşta öldürülmesi nedeniyle, afişli eylemin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bir gönderme olduğu tahmin ediliyor.

 

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