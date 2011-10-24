-Ankara'da elektrik kesintisi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Ankara'nın bazı ilçelerinde tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 27 Ekim 2011 Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak. EnerjiSA'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi uygulanacak yer ve saatleri şöyle: ''Yenimahalle ilçesine bağlı Ballıkuyumcu köyünün bir kısmı Kent Koop. şantiye trafoları 07.00-18.00 saatleri arasında, Sincan ilçesine bağlı Gökçek Mahallesi 10. Cadde, Çalkın Caddesi, Ece, Kaygusuz, 361. Sokak, 358. sokak ve Ahmet Kabaklı Caddesi 14.00-16.00 saatleri arasında, Etimesgut ilçesi Ayyıldız Mahallesi 1649, 1644, 1656, 1672, 1653, 1655, 1643, 1646 ve 1650. sokaklarda 09.00-13.00 saatleri arasında, Altındağ ilçesine bağlı Sokullu Mahallesi 757. sokak ve civarına 19.00-14.00 saatleri arasında, Mamak ilçesine bağlı Tuz Gölü Petrol, Aski Su Arıtma, Polat Beton, Şerbetçi, Baykal Triko, Yibitaş Beton, Birtat köyü, Doğansoy Mermer, Kızılcaköy, Onay Boya, Civanoğlu Mermer, Usta Mermer, Aytaç, Kaslılar Mahallesi, Birka, GSM Verici 09.00-13.00 saatleri arasında, Pursak ilçesine bağlı Karacaören Demirciler Sitesi, AHED Plastik, Zaman gazetesi ve İnsutaş'a 12.00-15.00 saatleri arasında, Polatlı ilçesine bağlı Şentürk Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nin bir kısmı, Çamlı Caddesi, Kızılcık, Kırkpınar, Keçeci, Kartal, Karaman, Kuzgunluk, Kavşak, Kuş, Kovan, Aybüke, Kimya Kardelen, İklim, Kayın, Kırım Kayaç sokakları, Şehitlik Mahallesi 13 Eylül, Fevzi Çakmak, Ziya Gökalp caddelerinin bir kısmı, Adnan Menderes Sitesi, Sevim Aras İlköğretim Okulu, Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokuluna 13.00-18.00 saatleri arasında, Kazan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nin bir kısmı ve Dönge Mahallesi Güvenç köyüne 09.00-14.00 saatleri arasında, Nallıhan ilçesine bağlı Emrem Sultan, Hıdırlar, Nallıdere, Ömerşeyhler, Karahisar Kozlu, Nallıkozlu köylerine 09.00-12.00 saatleri arasında, Eymir Köyü, Zaimoğlu Mahallesi, Yeşilyurt, Atça köylerine saat 14.00-15.00 saatleri arasında.''