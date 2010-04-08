Ankara'da elektrik kesintisi

T24-



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve saatleri şöyle:





Yenimahalle'de 10.00-12.00 saatlerinde, Gersan Sanayi Sitesi'nin tamamı, İstanbul yolu Payles, Halıcı Haangar ve civarı.



Mamak'ta 14.00-16.00 saatlerinde, Anayurt Mahallesi Destegül, Yeşilalan, Karadeniz sokaklar ile Plevne Caddesi'nin bir kısmı.



Altındağ'da 14.00-16.00 saatlerinde Çankırı Caddesi'nin bir kısmı, Çankırıkapı sokak ve civarı.

Kazan'da ise Ahi, Alpagut, Sancar, Peçenek, Ucarı, Yayalar, Günbaşı, İçören, İmrendi, Kumpınar, Aydın mahalleleri, Kılıçlar, İnceğiz, Yakupderviş, Güvenç köyleri, Kayı- Beyazıt mahallelerinin bir kısmı, Yeşilova, Şirintepe, Yunusdede Kooperatifleri, Ardıç Cam, Erol Petrol, Sönmez Petrol, Topuz Plastik, Aslanbaş Çivi, Kemal Türkoğlu, Peker Petrol, Karayolları Bakımevi, Ok Tavuk, belediye su pompaları, Köy Hizmetleri Asfalt Şantiyesi, belediye su arıtma tesisleri, Erişsan Ucarı 1 ve 2, Erişsan Kumpınar, İstaş, Özka Yem, Tadyd Hayvancılık, Yılmazlar Çiftliği ve civarına 10.00-15.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.