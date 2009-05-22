Ankara'da elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 25, 26 ve 27 Mayıs'ta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi uygulanacak yerler, gün ve saat olarak şöyle:



Keçiören'de, Kamilocak Mahallesi Akyazı, Alınteri, Kamilocak, Emirdağ sokaklar ve civarı, 25 Mayıs Pazartesi 10.00-15.00 saatleri arasında, Güçlükaya Mahallesi, Adese, Kızlarpınarı Caddesi ve civarı, 26 Mayıs Salı 09.00-12.30 saatleri arasında, Basınevleri Mahallesi Basın Caddesi, Gülüm, Yükselen sokaklar ve civarı, aynı gün 13.30-17.00 saatleri arasında, Bağlum, Karakaya ve Bağcılar caddeleri, sağlık ocağı, 27 Mayıs Çarşamba 09.00-12.30 saatleri arasında.



Yenimahalle'de, Batıkent, Oleyis, Akçakent, Güzelevler siteleri ve civarı, 27 Mayıs Çarşamba 13.30-17.00 saatleri arasında.



Kazan'da, Ciğir, Akçaören, Aşağıkaraören köyleri, 25, 26 ve 27 Mayıs'ta üç gün süreyle, 09.00-14.00 saatleri arasında.



Çubuk'ta, Barbaros Mahallesi Ticaret Lisesi ve civarı, Sultan Ahmet, Orhangazi, Cennet, Karagöl caddelerinin bir kısmı, Kocatepe Cami ve civarı, Hüseyingazi, Mekan 1, 2, 3, Şehit Birol Erol, Öztürk, Turna 1, 2, 3, 4. sokaklar, Fedakar Caddesi, Fedakar 1, 2, 3, 6. sokaklar, Şafak, Çay sokaklar, Aşağı çavundur, Karaman, Tahtayazı mahalleleri, Çubuk-2 Barajı ve telefon vericileri, 25 Mayıs Pazartesi 09.00-12.00 saatleri arasında,



Saray Beldesi'ne bağlı Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Cadddesi, Batuhan, Başak, Erdem, Başkurt, Ulubatlı, Mimar Sinan sokaklar, Alperen, Kanuni, Karadeniz, Ahıska, Çankaya sokaklar, Şehit Ahmet Edem, Musa Kaplan, Ali Aktaş caddelerinin bir kısmı, Toroslar, Tuğra, Mavituna, Hazar, Sevgi, Bahçeli, Akdeniz, Tolunay, Güneş, Türkler, cihan, Seher sokaklar, Saray Sağlık Ocağı ve civarı, Karyağdı Mahallesi'nin bir kısmı, OPET benzinlik özel trafoda, 26 Mayıs Salı 09.00-12.00 saatleri arasında,



Durhasan, Kuruçay, Aşağı ve Yukarı Kışlacık, Çatköy, Nusratlar, Kızılören, Yeşilkent, Karagöl Dinlenme Tesisi, Karagöl Turkcell, Vodafone, Avea vericileri, Yıldırım Evci, Yıldırım Elören, Yıldırım Uluağaç, Karaçam ve Yaylak Köyleri, 25, 26 ve 27 Mayıs'ta üç gün süreyle, 09.00-14.00 saatleri arasında.



Polatlı'da, Gündoğan Köyü, Polatlı Belediyesi eski içme suyu, 3. şahıs tarımsal sulama trafoları, 25 Mayıs Pazartesi 06.30-11.30 saatleri arasında, Kargalı Köyü ve Medrese Mahallesi, Kuşçu, Macun köyleri, Türk Telekom verici istasyonu, ORS Rulman içme suyu trafosu, 3. şahıs trafolu aboneler, 25 Mayıs Pazartesi 07.00-12.00, 26 Mayıs Salı 06.30-11.30 saatleri arasında,



Haymana ilçe merkezi ve köyleri, Polatlı'ya bağlı Şıhali, Sivri, Karayavşan, Karakuyu, Kızılcakışla, Taşpınar, eski Köseler, Babayakup köyleri, 3. şahıs trafolu aboneler, 25, 26 ve 27 Mayıs'ta üç gün süreyle 07.00-12.00 saatleri arasında.



Beypazarı'nda, Beypazarı ETİ, Soda İşletmeleri, Başağaç mahalleleri, Çantırlı, Kayabükü, Köşebükü köyleri, sulama grupları ile Tahirler sulama grubu, 26 Mayıs Salı 10.00-15.00 saatleri arasında.

