Ankara'da elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 24 Mayıs'ta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Pazar günü 09.00-14.00 saatleri arasında Çankaya'da Hanımeli Sokak'ın bir kısmı, Cihan Sokak, Sezenler Sokak ve civarı elektrik alamayacak.



Polatlı'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Battal Gazi Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Eti Caddesi, Beypazarı Caddesi ve Sümer Caddesi'nin bir kısmı ile Özlem Sokak, Plevne Sokak, Lale Sokak, Manav Sokak ile Yenimahalle'de Lise Caddesi'nin bir kısmında da 07.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

