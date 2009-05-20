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Yaşam

Ankara'da elektrik kesintisi

20 Mayıs 2009 21:49

Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 23-24 Mayıs günlerinde Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elektrik alamayacak yerler, gün ve saat olarak şöyle:

-23 Mayıs Cumartesi günü;

Çankaya'da; Çayyolu Yaşamkent, Özdoya Konut Yapı Kooperatifi, Yeni Anadolu Sitesi, Ema Havuzlu Konaklar ve civarı 09.00-14.00 saatleri arasında; Emsan Sitesi, Ere Mühendislik, Sera Petrol, Çankaya Belediyesi Park Bahçeler, CHP Genel Merkezi, TPAO, 09.00-12.00 saatleri arasında,

Mamak'ta, Cebeci Mahallesi Şen, Erdem, Seyhan, Atom, Yeni Acun, Tevekküller, Tepealtı, Ş.Coşkun, Dede Efendi sokaklar, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve civarı, 01.00-04.00 saatleri arasında,

Kazan'da, İnceğiz Köyü ve Yayalar Mahallesi, 09.00-14.00 saatleri arasında,

Keçiören'de, Kuşcağız Mahallesi, Kartaltepe, Sakızağacı caddeleri, Bilgili Sokak ve civarı, 09.00-14.00 saatleri arasında.

-24 Mayıs Cumartesi günü;

Kazan'da, Alpagut, İçören, Gönbaşı, Ahi, Sancar, Peçenek, Yayalar mahalleleri, Kılıçlar, İnceğiz köyleri, Kayı Mahallesi'nin bir bölümü, 09.00-14.00 saatleri arasında,

Bala'da, ilçe merkezi ve köyleri ile Karaali, Kessiköprü, Afşar kasabaları, 09.00-17.00 saatleri arasında.

-23 ve 24 Mayıs'ta iki gün süreyle;

Çubuk'ta, Durhasan, Kuruçay, Aşağı Kışlacık, Yukarı Kışlacık, Çatköy, Nusratlar, Kızılören, Yeşilkent, Karagöl Dinlenme Tesisi, Karagöl Turkcell, Vodafone, Avea vericileri, Yıldırım Evci, Yıldırım Elören, Yıldırım Uluağaç, Karaçam ve Yaylak köyleri, 09.00-14.00 saatleri arasında,

Polatlı'da, ilçe merkezi Zafer Mahallesi Alpaslan, Menekşe, Dedeefendi Menteşe, Özgür, Başak, Adnan Menderes, Gordion, Turan, Oğuzhan caddelerinin bir kısmı, Çiftçiler Caddesi, 10.00-15.00 saatleri arasında, Gündoğan Köyü, Polatlı Belediyesi eski içme suyu, 3. şahıs tarımsal sulama trafoları, 06.30-11.30 saatleri arasında.

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