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Yaşam

Ankara'da elektrik kesintisi

14 Mayıs 2009 21:55

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs'ta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Pazar günü 09.00-14.00 saatleri arasında, Çankaya'da Necatibey Caddesinin bir kısmı, Yeşilırmak Sokak, Hanımeli Sokağın bir kısmı, Cihan, Sezenler sokaklar ve civarı, Kazan'da Günbaşı ve İçören mahalleleri ile İmrendi, Kumpınar, Aydın mahalleleri, Güvenç Köyü, Yeşilova, Şirintepe Kooperatifleri, Karayolları Bakım Şefliği, Ardıç Çam, Varyap, Erişsan Kumpınar Şantiyesi, Erollar Petrol, Sönmez Petrol, Aslanbaş Çivi, Topuz Plastik, Peker Petrol, Kemal Türkoğlu Çelik, Atatürk Mahallesi, Satıkadın Mahallesi, Fatih Mahallesi'nin bir kısmı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin bir kısmı ve civarları elektrik alamayacak.

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