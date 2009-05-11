Ankara'da elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 14 ve 15 Mayıs'ta Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre elektrik kesintisinin olacağı yerler, gün ve saatleri şöyle:



Mamak'ta, 14 Mayıs Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Demirlibahçe ve Balkiraz mahalleleri, Mamak Caddesi, Gaziler, Serap, Gönül, Şebeke sokaklar ve civarı, 15 Mayıs Cuma günü aynı saatler arasında; Demirlibahçe Mahallesi Uzgörenler, Gözdeğmez, İniş, Altılı, Ağaçlı sokaklar ve civarı.



Çankaya'da, 14 Mayıs Perşembe günü 08.00-13.00 saatleri arasında; Dikmen Caddesi Özdoğukent Sitesi, 46, 50, 52 sokaklar ve civarı.



Keçiören'de, 14 Mayıs Perşembe günü 09.00-12.30 saatleri arasında; Bağlum Kafkas Mahallesi ve civarı, 15 Mayıs Cuma günü aynı saatler arasında; Çaldıran Mahallesi, 3, 6 caddeler ile 8, 9, 27 sokaklar ve civarı.



Yenimahalle'de, 14 ve 15 Mayıs'ta 13.30-17.00 saatleri arasında; 25 Mart Mahallesi SSK Blokları ve civarı.



Kazan'da, 14 Mayıs Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Ahi Mahallesi, 14-15 Mayıs 09.00-14.00 saatleri arasında; İmrendi Mahallesi.



Altındağ'da, 14 Mayıs Perşembe günü 11.00-16.00 saatleri arasında; İrfan Baştuğ Caddesi, Fruko Fabrikası, Dereboyu ve Doğu mahalleleri civarı.



Çubuk'ta, 14 Mayıs Perşembe günü 09.00-13.00 saatleri arasında; Barbaros Mahallesi, Sultan Ahmet, Beyyeri, Kurbantepe, Şehit Ahmet Aydoğan, Karagöl, Adnan Menderes caddelerinin bir kısmı, Kızılay Düğün Salonu ve civarı, Öğütler Süpermarket, Esentepe Camii, Karşıyaka Camii ve civarları, Muharrem Kaleli İlköğretim Okulu ve civarı, Ozan, Nar, Bilgin, Edip, Ufuk, Damla sokaklar, Barbaros İlköğretim Okulu ve civarı, Osmanlı, Osmanlı 3, Baraj, Ceviz, Beyazıt, Funda, Yıldırım, Burcu, Oğuz, Sedef, Elçi, Feyza, Sakarya, Manolya, Gaye, Baki, Bahar, Çalışkan, Beyler, Şehit Selami sokaklar.



Aynı ilçede, 15 Mayıs Cuma günü 09.00-13.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel, Alparslan Türkeş, Stad caddelerinin bir kısmı, Mevlana Sokak'ın bir kısmı, Leylak, Bilali Habeş, Sami Efendi, Endüstri, Barış sokaklar, otobüs terminali ve civarı, sebze pazarı ve civarı, endüstri meslek lisesi ve civarı, Belediye Fen İşleri, Hayri Aslan Kız Meslek Lisesi ve civarı, Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Aydoğan, Bosna Hersek caddelerinin bir bölümü, Malazgirt, Kandil, Çiğdem, Eren, Adalı, Akid, Bahtiyar, Ayık, Kübra, Ceylan, Çilek, Ünlü, Alim, Emek, Cesaret, Hayati Bilgin, Kafkasya, Yalçın Çevik sokaklar ile Yıldırım Beyazıt Camii ve civarı.

