Ankara'da elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde palanlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 25 ve 26 Nisanda Ankara'nın bazı yerleri elektrik alamayacak.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi uygulanacak yerler, gün ve saat olarak şöyle:



25 Nisan Cumartesi günü:



09.00-14.00 saatleri arasında; Çankaya'ya bağlı Çayyolu Ankaralılar Caddesi, Türk Ticaret Vakfı, Ankaralılar Sitesi, Koru Kent Villaları, Çubuk'ta Saray beldesine bağlı Fatih Mahallesi Şehit Ahmet Edem Caddesi, Özbek, Kırgız, Sefai, Kültigin, Bozkurt sokaklar, Şehit Ali Aktaş, Orhan Gazi, Alparslan Türkeş caddelerinin bir kısmı, Oruç, Tuğra, Seher, Güneşli, Bahçeli, Tolunay, Akdeniz sokaklar, Saray Sağlık Ocağı ve civarı, Belediye Su Deposu ve civarı ile Yeşilkent, Yaylak Köyleri, Kızılek Mahallesi, Karagöl Dinlenme Tesisi, Karagöl Turkcell, Vodafone ve Avea vericileri, Yıldırım Evci, Yıldırım Elören, Karaçam, Yıldırım Uluağaç köyleri.



10.00-14.00 saatleri arasında; Mamak'a bağlı Demirlibahçe Mahallesi Uzgörenler Sokak, Tünelağzı Serpmeler Sokak ve civarı, 11.00-14.00 saatleri arasında; Çubuk'a bağlı Yazır, Güldarpı, 100. Yıl mahalleleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlı Ahi Evran Caddesi, Ahi Evran Sanayi Sitesi ve civarı, Ankara Bulvarı'nın bir kısmı, Yayla 23, 24, Şevkat, Asma, Bedir, Vekil sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Yazır Caddesi, Yükselen Koleji ve civarı, Sima Gıda, Konuksan Fabrikası, ASKİ su arıtma tesisi, Ofis Yem, Fagün, Karaca Un, Duranoğulları İnşaat özel trafolar.



26 Nisan Pazar günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Çankaya'ya bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122 numara ve civarı ile Ali Suavi Sokak ve civarı, Çubuk'a bağlı Yeşilkent, Yaylak köyleri, Kızılek Mahallesi, Karagöl Dinlenme Tesisi, Karagöl Turkcell, Vodafone ve Avea vericileri, Yıldırım Evci, Yıldırım Elören, Karaçam, Yıldırım Uluağaç köyleri.



