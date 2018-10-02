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Yaşam

Ankara'da ekmek zammına ilişkin yeni açıklama

Dün alınan kararla Ankara'da ekmek fiyatı 1 liradan 1,25 liraya yükseltilmiş, ardından bu karar durdurulmuştu

02 Ekim 2018 12:10

Ankara'da bakanlık tarafından durdurulan ekmek fiyatına zam uygulamasına ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir" denildi.

Dün alınan kararla Ankara'da ekmek fiyatı 1 liradan 1,25 liraya yükseltilmişti.

Öte yandan İstanbul'da ekmek 1,5 liraya, İzmir'de ise 1,25 liraya satılıyor.

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