Ankara'da eğitime kar engeli

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Başkent\'te başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyredeceği, oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı Ankaralıların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmanın özellikle ara yollarda ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi:

\"Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.\"

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.