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ANKARA'DA EĞİTİM ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 19:27

-ANKARA'DA EĞİTİM ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir ve Konya yolunda devam eden asfalt çalışmalarını, ilköğretim ve liselerin açılacağı 20 Eylül Pazartesi günü, trafiğin aksamaması için saat 09.30'da başlatacak.. Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ilk ve orta dereceli okulların 20 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak olması dolayısıyla belediyenin çeşitli önlemler aldığı bildirildi.  Belediyenin, Eskişehir ve Konya Yolu'nda sürdürdüğü asfalt serim çalışmalarının, 20 Eylül Pazartesi günü, çocuklarını okula götüren başkentliler ile servis ve ulaşım araçlarının trafikte herhangi bir sorun yaşamamaları amacıyla saat 09.30'da başlayacağı bildirildi. Açıklamada, okulların kapanması ve şoförlerin bir kısmının tatilde olması dolayısıyla yazın azaltılan EGO otobüs sefer sayılarının, okulların açılmasıyla yeniden artırılarak kış uygulamasına geçileceği belirtildi. Zabıta ekiplerinin de servis ve ulaşım araçlarının denetimlerini aralıksız sürdüreceklerinin duyurulduğu açıklamada, ''Zabıta ekipleri, başkentli velilerin, çocuklarının güven, huzur ve sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını yaptıklarına emin olmalarını sağlayacak'' denildi.

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