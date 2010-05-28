Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi

T24 - Ankara'da, doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme nedeniyle aynı aileden altı kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Hülya Sokak'taki 37/3 Numaralı eve giden polis ve sağlık ekipleri, Alımcı ailesinden altı kişinin zehirlendiğini belirledi.



Ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Evde doğalgaz kaçağına yönelik çalışma yapıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





