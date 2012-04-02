Ankara'da doğalgaz sızıntısından 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.



Ankara'da doğalgaz sızıntısı yine can aldı.

Ankara Keçiören'de doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Olayda Baba Ahmet Aydın, Eşi Betül Aydın, yaşları 1 ve 5 yaşındaki Gül ve Ece Aydın ile dayıları Mehmet Gürgeç hayatını kaybetti.

Ailede birkaç kişide soğuk algınlığı olduğu ve gece bazı akrabaların eve ziyarette bulunduğu belirtiliyor. Bugün gelen akrabalar ise kapıyı zorlamalarına rağmen açamayınca, bahçe camını kırarak eve girdi ve 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Evdeki kombinin menfezinin kapalı olması nedeniyle ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklanabileceği belirtiliyor.



2009'daki olayı hatırlattı



Ankara'daki olay üç yıl önce yaşananları hatırlattı. Ankara'da 2009 yılının yılbaşı gecesi, üniversite öğrencisi 3'ü kız 7 genç kutlama yaptıkları evde gaz sızıntısından zehirlenerek ölmüştü.