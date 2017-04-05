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Yaşam

Ankara'da doğalgaz patlaması; 1 yaralı

Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi

05 Nisan 2017 12:24

Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı apartmanın dördüncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu.

Olay nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen apartman sakinlerinden Mehmet Ali Koçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen bina sakinleri ise söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti.

Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.

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