Ankara'da doğalgaz hattında patlama!

Ankara'nın işlek caddelerinden Necatibey Caddesi'nde bir işyerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralandı.

Ankara'da Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.



Patlamada 7 kişinin yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Cadde trafiğe kapatıldı.

Vali Şahin'den açıklama

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Şu anda hastanede olanlar hafif yaralı cam kırıklarından kaynaklanan yaralanma. Ciddi bir durum yok. Saat 18.45 sıralarında bir patlama oluyor. Caddedeki bir iş yerinin doğalgaz vanalarının bulunduğu bölümde gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama. Yangın söz konusu değil'' dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ''Yaralıların 4'ü hastaneye kaldırıldı, 3'üne olay yerinde müdahale edildi'' denildi.