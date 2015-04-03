Ankara'da DHKP-C operasyonu, 19 kişi gözaltında

Başkent Ankara'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. İzmir, Eskişehir ve Antalya'da gözaltına alınan toplam 29 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinden itibaren önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişi, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

İzmir ve Eskişehir'deki operasyon

İzmir'de DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 1 Nisan Çarşamba günü gözaltına alınan 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilere yöneltilen suçlama "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak". Zanlıların Bayraklı Adliyesi'ne getirilişi sırasında önlem alındı.

Çarşamba günü bu kişilerin gözaltına alındığı operasyon sırasında örgütsel doküman, dijital kayıt, mahkeme kararıyla yasaklanmış yayınlar ve 30 mermi ele geçirilmişti. İzmir'deki operasyon kapsamında 3 kişi aranıyor.

Eskişehir'de de Çarşamba günü Yıldıztepe ve Gültepe mahallelerinde 5 eve operasyon düzenlenmiş 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişiler de Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zanlılar, Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında otopark girişinden binaya alındı.

Antalya'da 19 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da, ise DHKP-C üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlıların Emniyet'te susma haklarını kullandığı, gözaltında bulundukları 2 gün boyunca açlık grevi yaptıkları belirtildi.

Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında çevik kuvvet ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Adliye bahçesinde bekleyen yakınları zanlılara sarılmak isteyince kısa süreli kargaşa yaşandı. Zanlıları adliye binasına sokmaya çalışan bazı polis memurlarının kargaşa sırasında yere düştüğü gözlendi. Zanlılar, slogan atarak adliyeye girdi.

Kars'ta 5 kişi serbest

Kars'ta ise DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.