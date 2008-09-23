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Yaşam

Ankara'da deprem

Ankara ve çevresi bugün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

23 Eylül 2008 03:00

 


ANKARA ve çevresi bugün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Ankara'nın Bala İlçesi'ne bağlı Avşar Beldesi olarak saptadığı deprem saat 12.09'da meydana geldi. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde meydana gelen orta şiddetteki deprem Bala başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedildi. Sarsıntıyla birlikte Bala İlçesi ve çevredeki belde ve köylerde halk binaları terkederek uzun süre sokakta bekledi.

Ankara ve Kırıkkale kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü yine Bala'da meydanra gelen deprem ve sonraki günlerde devam eden artçı şoklar hasara neden olmuştu. Evleri oturulamayacak hale gelenler için yaptırılan konutlar henüz hak sahiplerine teslim edilmedi.

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