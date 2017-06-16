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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da ByLock operasyonu; 31 gözaltı kararı

Şüphelilerin KHK ile PTT ve KYK'dan ihraç edildikleri öğrenildi

16 Haziran 2017 13:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddia edilen eski Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanı 25 kişi ile 6 eski PTT görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  PTT'deki 4 kişinin haricinde faal çalışan olmadığı öğrenilirken, gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖByLockKredi ve Yurtlar KurumuPTTKHK

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