T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da bu yollar kapatılacak

Ankaragücü taraftarlarının şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar bugün trafiğe kapatılacak

29 Nisan 2017 19:51

Ankara Anadolu Meydan’ında, Ankaragücü taraftarlarının şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar bugün trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ‘’29.04.2017 Cumartesi günü saat 20.30’da Anadolu Meydanı’nda 'Ankara Gücü taraftarlarınca şampiyonluk kutlaması' yapılacağından, 29.04.2017 Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar, Kazımkarabekir Caddesi ulaştırma kavşağından Anadolu (Tandoğan) Meydanı’na kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu (Tandoğan) Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı, Kazımkarabekir Caddesi’ne giriş varyantları, Beşevler Kavşağı, Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu(Tandoğan) Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ankaray Maltepe durağı arası ile Anadolu(Tandoğan) Meydanı’na açılan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

ETİKETLER

ankaratrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24