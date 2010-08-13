Ankara'da bomba paniği

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne 100 metre uzaklıktaki bir benzinliğin bahçesinde bulunan patlayıcı, uzmanlar tarafından kaldırıldı.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne 100 metre uzaklıktaki bir benzinliğin bahçesinde bulunan patlayıcı, uzmanlar tarafından kaldırıldı.

　

Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yakınlarındaki bir benzin istasyonunun bahçesinde patlayıcı madde bulundu.

　

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 07.00 civarlarında bir ihbar üzerine İstanbul Caddesindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 100 metre uzaklıktaki bir benzin istasyonunun bahçesine gelen emniyet güçleri, burada poşet içinde bir miktar patlayıcı madde buldu.

　

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından poşetteki patlayıcı madde, uzman ekipler tarafından incelendi.

　

İncelemenin ardından etkisiz hale getirilen patlayıcı madde daha sonra kaldırıldı.

　

Emniyet Güçleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları kayıtları da incelemeye alındı.

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