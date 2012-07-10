Ankara'da bir parka atılmış kağıt parçasında KPSS soruları çıktı!

Ankara’da bir parkta, bir adaya ait sınav giriş belgesinin içinde küçük parçalara ayrılmış bir kâğıtta, tarih, Türkçe, vatandaşlık ve coğrafya soruları ve yanıtları bulundu. Not kâğıdında yer alan soru ve yanıtların, Beyaz Kalem Yayıncılık ve Dicle Haber Ajansı’nın yayımladığı KPSS soruları ile büyük oranda örtüşmesi dikkat çekti.

Sinan Tartanoğlununu Cumhuriyet'teki haberine göre; merkezi Ankara’da bulunan Beyaz Kalem Yayınları tarafından hazırlanan deneme sınavında, KPSS’de yer alan genel kültür sorularının olduğu öne sürülmüştü. Yayınevi ise “Sınav bittikten sonra sınav sorularını bir an önce tamamlayıp sitelerinde hemen yayımlamak için çaba sarf ettiklerini, sorulardan 57 adedini toparlayabildiklerini ve bunu internet sitelerindeki hazır deneme sınavı yazılımına yüklediklerini, hazır yazılım nedeniyle de yayımlanan PDF dokümanın alt tarafında ‘Deneme Sınav 2’ ibaresi çıktığı” açıklamasını yapmıştı.

Bir aday ise, aynı günün akşam saatlerinde Ankara Demetevler’de bulunan bir parkta, bankın altına, Eğitim Bilimleri ve Yabancı Dil Sınavı’na giren başka bir adayın sınav giriş belgesinin içinde küçük parçalar halinde kâğıtlar buldu. Matematik ve İngilizce sorularının ve yanıtlarının bulunduğu kâğıtları, konuları bilmediği için birleştiremediğini söyleyen aday; tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Türkçe sorularının ve yanıtlarının yazılı olduğu kâğıt parçalarını birleştirebildi. Soruların içinde geçen anımsatıcı ifadelerin yer aldığı kâğıtta, yanıtlar olduğu tahmin edilen ifadelerin yeşil kalemle yuvarlak içine alınmış olması dikkat çekti. Kâğıtta yazan soru ve yanıtlar ile Dicle Haber Ajansı ve Beyaz Kalem Yayınları tarafından paylaşılan sorular karşılaştırıldığında büyük oranda benzerliğin olduğu ortaya çıktı.

Parkta bulunan kâğıtta not alınmış, 20 tarih, 13 coğrafya, 10 vatandaşlık ve 30 Türkçe sorusu bulunuyor.

Parkta sınav giriş belgesi bulunan adayın, küçük parçalara ayrılmış kâğıdı, sınav salonuna sokup sokmadığı ise bilinmiyor. Kurallara göre, adaylar sınav salonuna hiçbir şey sokamadığı gibi, sınav sırasında soruları ve verdikleri yanıtları not olarak da dışarı çıkaramıyor.



Mağdurlardan suç duyurusu



Soruların çalındığı iddiası ile gündeme gelen KPSS’de, adaylar cumartesi günkü oturum ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Yurdun dört bir yanındaki başsavcılıklara yapılan suç duyurularında “Soruları kimin, nasıl çaldığının bulunması” isteniyor.



‘Skandal sıradanlaştı’



MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “ÖSYM, bir sınavı daha ağzına, burnuna bulaştırma başarısını göstermiştir” dedi. Yeniçeri, sınav başlamadan saat 05.00’ten itibaren KPSS’de çıkan NATO Zirvesi ile ilgili sorunun, binlerce kez Google’da arandığına işaret ederek “İstatistiklere bakıldığında, 1 gün önce böyle bir aramanın Google’da hiç yapılmadığı ya da 3-5 arama yapıldığı halde sınav sabahı bu sorunun cevabının defalarca aranmasını kimse tesadüf olarak niteleyemez” dedi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, kopya çekilip çekilmediğine dair bir soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceğini öğrenmek istedi.