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Yaşam

Ankara'da belediye otobüsü halk otobüsüyle çarpıştı; 2 ölü, 20 yaralı!

İstanbul yolunda belediye otobüsü ile yolcu minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı

21 Nisan 2014 14:14

Ankara'da, belediyenin toplu taşıma otobüsü ile yine toplu taşımada çalışan halk otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6'sı ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Şehir merkezi istikametine gitmekte olan, "Yenikent-Ortapınar-İlksan TOKİ-Sıhhıye" hattında çalışan belediye otobüsü, Şaşmaz Kavşağı yakınlarında Cuma Şahbaz yönetimindeki "Eryaman-Ulus" hattında çalışan özel halk minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi, otobüs ise önce bir durağa sonra da yaya üst geçidine çarparak durabildi. Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir kişi ise kurtarılamadı.Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Devrilen minibüsün içinde sıkışan bazı yolcular, itfaiye ve çevreden gelen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İstanbul Yolu'ndaki Jandarma Lojmanları'ndan da sağlık ekipleri ve askeri personel kurtarma çalışmalarına destek verdi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan yaralıların, durakta bekleyen vatandaşlar olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle İstanbul Yolu'nun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yol, kaza yapan araçların çekicilerle götürülmesi ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Görgü tanıkları, belediye otobüsünün hızlı olduğunu, durağa yanaşmak isteyen minibüse yol vermek istememesi üzerine kazanın meydana geldiğini iddia etti. EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

 

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