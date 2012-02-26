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Yaşam

Ankara'da belediye otobüsü alt geçide düştü: 1 kişi öldü

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

26 Şubat 2012 13:16

 

T24 - Ankara’nın Sincan ilçesine giden belediye otobüsünün, Ayaş yolunda bir otomobille çarpışarak Devlet Mahallesi alt geçidine düştüğü kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 BS 9554 plakalı Fatih seferini yapan 517 sayılı belediye otobüsü, Ayaş yolu Devlet Mahallesi sapağında, 06 EY 3960 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan belediye otobüsü, Devlet Mahallesi alt geçidine düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Devlet Mahallesi alt geçidi ulaşıma kapandı.

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