Ankara'da belediye başkanına seks tuzağı

Başkent Ankara çok çirkin bir kasetle sarsılıyor. Ankara’nın ünlü bir belediye başkanına ait olduğu öne sürülen kaset elden ele dolaşıyor



Yaklaşan yerel seçimler siyasi tansiyonu iyice yükseltti. Yerel seçimlerde yükselen bu yüksek tansiyon sonunda Ankara’ya da sıçradı. Ankara’yı sarsan olay şöyle gelişti;



Son bir hafta içinde bazı ünlü gazeteci ve tanınmış internet sitelerine kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kaset gönderildi. Söz konusu kasette; Ankara’nın ünlü bir belediye başkanı’nın evli sekreteri ile çekilmiş porno görüntüleri olduğu belirtiliyor.



'Neden yayınlamıyorsunuz?'



Kaseti yaymaya çalışan kimliği belirsiz kişiler aynı zamanda gazetecileri telefonla arayarak “Bu kasetin haber değeri yok mu? Bu belediye başkanına oy veren seçmenlerin kimlere oy verdiklerini öğrenme hakkı yok mu? Kabahati yapanları korumak, masum olanların hakkını gasp etmek değil midir?” şeklinde etkilemeye çalışıyorlar.

