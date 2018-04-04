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Yaşam

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

04 Nisan 2018 00:37

Ankara Valiliği, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan anma töreni kapsamında yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan anma töreni ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 04 Nisan 2018 günü 02.00’den etkinlik bitene kadar, Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç), Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı’na giriş ve çıkış yan varyantları tamamen trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

 

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