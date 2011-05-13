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Yaşam

ANKARA'DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK ANKARA (A.A)

13 Mayıs 2011 19:38

-ANKARA'DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'daki bazı yollar 18 ve 19 Mayıs'ta zaman zaman trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mayıs'ta yapılacak ''Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'' nedeniyle İstanbul, Hipodrom ve Kazım Karabekir caddelerinde saat 18.00'den etkinliğin sonuna kadar trafik tek şeritten sağlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü Anıtkabir'deki törenler nedeniyle saat 08.15'ten itibaren gerektiğinde kısa süreli kapatılacak yollar şöyle: ''Gençlik Caddesi'nin Tandoğan Meydanı Kavşağı ile Necatibey Caddesi Kavşağı'nın gidiş geliş istikameti, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi Kavşağı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kavşağı'nın gidiş geliş istikameti, Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Tandoğan Meydanı arasının gidiş gelişi, Anıt Caddesi'nin gidiş gelişi.''

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