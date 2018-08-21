Ankara'da bayramın ilk günü kurban kesim yoğunluğu

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Kurban Bayramı\'nın ilk günü, kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Tüm uyarılara rağmen, kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenler, kurbanlarını yol kenarlarında kesti.

Ankara\'da kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. Satış ve kesim merkezlerinin giriş çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Ankara\'nın en büyük kurbanlık satış noktası olan Yakacık Kurban Pazarı\'nda da sabahın ilk saatlerinde yoğunluk oluştu. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girerek, kesim işlemlerini yaptırdı. Ancak burada sıraya girmek istemeyen çok sayıda kişi de uyarılara rağmen kurban satış ve kesim merkezinin çevresindeki yol kenarlarında ve yeşil alanlarda kurbanlarını kesti. Bu nedenle çevrede uygun olmayan görüntüler ortaya çıktı.

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