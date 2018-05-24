Ankara'da barut fabrikasında patlama; ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Elmadağ İlçesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) barut fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Emre Özcan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

MKE'nin Elmadağ'da bulunan Barutsan fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan Emre Özcan (33) ile 4 çalışan yaralandı. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın, fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.