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Ankara'da barajlarda doluluk oranı yüzde 21.55'e geriledi

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın su ihtiyacını sağlayan 8 barajın doluluk oranı yüzde 21

17 Kasım 2017 18:13

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın su ihtiyacını sağlayan 8 barajın doluluk oranı yüzde 21.55\'e geriledi. Kızılcahamam Akyar Barajı\'nda ise su tamamen tükendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün (ASKİ) barajlardaki doluluk oranı verilerine göre Başkente su sağlayan 8 barajda doluluk oranı yüzde 21.55\'e geriledi. ASKİ’nin barajlardaki su oranını dijital sensörlerle online sistemde anlık olarak yaptıkları ölçüm raporları açıklandı. 2016 yılı 16 Kasım tarihinde Ankara’daki barajlarda doluluk oranı 465 milyon 965 bin metreküp ve yüzde 29,37 iken bu yıl aynı tarihteki su aranı 341 milyon 903 bin metreküp ve yüzde 21,55 olarak ölçüldü.
ASKİ verilerine göre Başkentin en büyük barajı olan ve şehrin su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı\'nda su seviyesi yüzde ise 19.65 seviyesine kadar düştü. Kızılcahamam\'da bulunan Akyar, Eğrekkaya ve Kurtboğazı Barajları da son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. 56 milyon metreküp kapasitesi bulunan Akyar Barajı\'nda su tamamen bitme noktasına geldi.
Şu an itibari ile doluluk oranı yüzde 13.80 düzeyinde bulunan Akyar ve yüzde 13.33 olan Kavşakkaya barajlarında su verme seviyelerinin altında bulunması nedeniyle Ankara\'ya su verilemiyor.
Öte yandan yine Kızılcahamam\'da bulunan ve 112 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesi bulunan Eğrekkaya Barajı\'nda da doluluk oranı yüzde 25.59 seviyesine geriledi. Yapıldığı günden bu yana en kurak dönemini yaşayan barajın bazı kısımları tamamen kurumuş durumda ve çölü andırıyor. Kızılcahamam\'da bulunan en dolu baraj ise Kurtboğazı olarak görünüyor. 92 milyon 53 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 50.61 doluluk oranı ile Ankara\'nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.

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