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Yaşam

Ankara'da banka soygunu

Ankara Yenimahalle’deki bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.

08 Ocak 2009 02:00

Yenimahalle’deki bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Soygunculardan biri, yakalanacağını anlayınca tabancayla kafasına ateş etti.

Ostim Uzayyolu Caddesi’ndeki özel bankaya ait şubeye gelen 2 kişi, banka görevlilerini silahla etkisiz hale getirerek, yaklaşık 100 bin TL’yi alarak otomobille kaçtı.

Soygunun ardından bölgede çalışma başlatan polis, 12. Cadde 389. Sokak’ta soyguncuların kullandığı plakasız aracı durdurdu. Karşısında polisi gören zanlılardan birinin panikleyerek araçtan indiği ve tabancayla kafasına ateş ettiği bildirildi. Ambulansla Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılan zanlının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Bankadan çalınan paralar ile banka güvenlik görevlisinin tabancası da otomobilde bulundu.

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