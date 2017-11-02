Ankara'da aynı güzergahta ilerleyen iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da aynı güzergahta ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Etimesgut istikametine giden Yavuz Selim K. idaresindeki 06 YFH 03 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aynı güzergahta ilerleyen Safiye Seda Ç.’nin kullandığı 06 JP 589 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 06 YFH 03 plakalı otomobil, takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Yavuz Selim K. ile yanında bulunan Zehra K. ve diğer otomobil sürücüsü Safiye Seda Ç. yaralandı. Araçta sıkışan Yavuz Selim K. ve Zehra K. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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